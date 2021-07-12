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Винтоверт DEWALT DCF887N без акк. и з.у

Код товара 499174
Отзывы и вопросы (58)
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Винтоверт DEWALT DCF887N без акк. и з.у

Ваша текущая цена:

10 900 р.

Цена для юр. лиц:  р. 

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Доставка — Ср, 27-10

Самовывоз — Вт, 26-10

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Данный товар доставляется
по предоплате.

Основные характеристики

  • Напряжение аккумулятора

    18 В

  • Вес брутто

    1.3 кг

  • Вес нетто

    1.3 кг

  • Макс. крутящий момент

    205 Нм

  • Наличие удара

    да

  • Питание от аккумулятора

    да

  • Подсветка рабочей зоны

    да

  • Тип аккумулятора

    Li-Ion

  • Гарантия

    36 мес.

Все характеристики
Способы получения товара в Тамбове

Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах

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