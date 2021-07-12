Винтоверт DEWALT DCF887N без акк. и з.у

DeWALT DCF 887 N – бесщёточный импульсный винтовёрт. Работает в трёх скоростных режимах: 0-1000, 0-2800, 0-3250 об/мин. Максимальный крутящий момент 205 Нм позволяет работать с крепежом размером до 10 М. Инструмент работает от аккумулятора 18 В (не входит в комплект поставки).

Основные особенности:

Двигатель бесщёточный. Не нуждается в замене быстроизнашивающихся деталей.

Патрон быстрозажимной. Для замены оснастки не нужны дополнительные инструменты.

Реверс меняет направление вращения. Пригодится, чтобы выкрутить крепёж.

Инструмент оборудован тройной LED-подсветкой. Работать комфортно, даже если основного освещения недостаточно.

Металлическая клипса пригодится, чтобы подвесить инструмент на пояс или на карман. Поможет разгрузить руки.

У основания расположен магнитный держатель. Крепёж всегда будет под рукой.

Рукоятка прорезинена. Удобно лежит в ладони и не выскальзывает во время работы.

Комплектация DeWALT DCF 887 N:

Гайковёрт

Клипса-держатель

Инструкция по эксплуатации

Упаковка

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