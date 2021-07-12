Винтоверт DEWALT DCF887N без акк. и з.у

|Напряжение аккумулятора
|18 В
|Вес брутто
|1.3 кг
|Вес нетто
|1.3 кг
|Макс. крутящий момент
|205 Нм
|Наличие удара
|да
|Питание от аккумулятора
|да
|Подсветка рабочей зоны
|да
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Электронная регулировка числа оборотов
|да
|Аккумуляторов в комплекте
|без акк.
|Бесщеточный двигатель
|да
|Макс. обороты
|3250 об/мин
|Профессиональный
|да
|Аккумулятор слайдер
|да
|Обороты (об/мин)
|0-3250
|Коды товара производителя
|DCF887N-XJ
|Угловой
|нет
|Частота ударов
|3800 уд/мин
|Тип
|винтоверт
|Реверс
|да
|Упакован в
|коробке
|С набором головок
|нет
|Тип патрона
|шестигранник внутренний
|Max размер метрического крепежа
|М10
|Инструкция
DeWALT DCF 887 N – бесщёточный импульсный винтовёрт. Работает в трёх скоростных режимах: 0-1000, 0-2800, 0-3250 об/мин. Максимальный крутящий момент 205 Нм позволяет работать с крепежом размером до 10 М. Инструмент работает от аккумулятора 18 В (не входит в комплект поставки).
Основные особенности:
- Двигатель бесщёточный. Не нуждается в замене быстроизнашивающихся деталей.
- Патрон быстрозажимной. Для замены оснастки не нужны дополнительные инструменты.
- Реверс меняет направление вращения. Пригодится, чтобы выкрутить крепёж.
- Инструмент оборудован тройной LED-подсветкой. Работать комфортно, даже если основного освещения недостаточно.
- Металлическая клипса пригодится, чтобы подвесить инструмент на пояс или на карман. Поможет разгрузить руки.
- У основания расположен магнитный держатель. Крепёж всегда будет под рукой.
- Рукоятка прорезинена. Удобно лежит в ладони и не выскальзывает во время работы.
Комплектация DeWALT DCF 887 N:
- Гайковёрт
- Клипса-держатель
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка
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Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
46 оценок (4.93 из 5)
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Дмитрий Антропов, 23 августа 2021 г.
Приобрел себе Шуруповерт аккумуляторный импульсный Dewalt DCF887N для работы. Понравилось в нем что он мощный крутящий момент 205н/м с бесщеточным двигателем. И он очень легкий, хорошо сидит в руке. Рекомендую!
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Екатерина Жуненко, 12 июля 2021 г.
Шуруповерт аккумуляторный импульсный DeWalt DCF887N преобретался инструмент для работы, зарекомендовал себя хорошо. Плюсы у шуруповерта: мощный крутящий момент, отличная эргономика, сильная подсветка, есть возможность регулировать усилие, единая база аккумуляторов, безщеточный двигатель. Минусы пока что не обнаружили. Рекомендую.